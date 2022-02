Due sinnaesi convocati al raduno della rappresentativa di rugby Italseven maschile a Parma dal 27 febbraio al 2 marzo. Sono Cristian Lai e Mattia Antonio Uda, entrambi tesserati con le Fiamme Oro rugby. A renderlo noto è stato il responsabile tecnico della nazionale Andy Wilk. Per Uda si tratta del debutto con l’Italseven. Lai e Uda sono cresciuto nelle fila del 7 Fradis Rugby Club Sinnai. Cristian Lai classe 2000, gioca nel campionato Top 10 e il giovane Mattia Antonio Uda, classe 2004, milita con profitto presso il Centro di Formazione Permanente a Roma. “Siamo felicissimi”, dice il dirigente del 7 Fradis Rugby Club Sinnai, Ruben Tremulo. “Per noi è grande motivo di orgoglio. Da bambini giocavano con la nostra squadra. Due talenti puri. Dal raduno PAI (preparazione all’attività internazionale) si formerà la squadra della nazionale italiana di rugby a 7”.

Lai non dimentica il passato. “Non è un caso che io e Mattia abbiamo raggiunto un obiettivo così importante, sono i risultati di un lungo percorso iniziato nel 1980 che porta con sé i sacrifici e la passione che in questi 42 anni i membri della società hanno saputo trasmettere alla cultura rugbystica sinnaese. Personalmente sono molto fiero di essere cresciuto con questa società e di aver avuto la possibilità di dimostrare che chiunque può togliersi delle soddisfazioni e che non solo le società più ricche con le strutture più avanzate possono arricchire il rugby italiano, ma anche la passione delle piccole società che nonostante le difficoltà continuano a riempire il campo del Beppi Garofalo. Ma soprattutto un grazie va alla mia famiglia e a tutte le famiglie che supportano i propri i figli e gli permettono di inseguire i propri sogni”. Gioia enorme per l'esordiente Uda: “Il mio sogno, poi obiettivo è sempre stato giocare ad alto livello, e soprattutto in nazionale. Speriamo dunque sia solo l'inizio”.

