Finiscono in parità le gare della seconda giornata dei triangolari di Coppa Italia di Eccellenza, validi per gli ottavi di finale.

Due a due tra Monastir e Sant’Elena. I padroni di casa per due volte in vantaggio sono stati raggiunti dai biancoverdi. Apre le danze al 34’ Moio Pace con un punizione dal limite con palla sotto l’incrocio. Al 44’ il pareggio di Ragatzu che guadagna e trasforma un rigore. Nella ripresa, al 24’ Magno trasforma il rigore del 2 a 1, concesso per un fallo di Bruno Floris su Ligas. Cinque minuti più tardi ci pensa ancora Ragatzu (rasoterra dal limite) a riportare il risultato in equilibrio.

Classifica: Sant’Elena 2 punti (2 gare giocate), Monastir (1) e Ferrini (1) 1 punto. Il 31 agosto la terza e ultima giornata: Ferrini-Monastir.

Uno a uno invece il finale tra Taloro Gavoi e Lanusei con le reti negli ultimissimi minuti. A passare prima è la squadra di casa con Castro. Immediato il pareggio degli ogliastrini con Nicholas Patrignani.

Classifica: Lanusei 2 punti (2 gare giocate), Taloro (1) e Nuorese (1) 1 punto. Il 31 agosto la terza giornata: Nuorese-Taloro.

Il 31 si disputeranno anche le gare di ritorno (degli accoppiamenti) Budoni-Calangianus (andata 0-2), Li Punti-Latte Dolce (2-1), Ossese-Bosa (1-0), Tharros-Ghilarza (5-4), Arbus-Villacidrese (0-0) e Iglesias-Carbonia (0-3).

Intanto domenica prossima parte il campionato.

