Le due giornate di King Udoh. Il fallo costatogli il rosso diretto domenica, durante il match casalingo col Modena dell’11ª giornata di Serie C, perso 3-0, frutta all’attaccante dell’Olbia due turni di squalifica: l’ex Pianese salterà, dunque, la trasferta di domenica sul campo del Pescara e la gara interna del 7 novembre con la Carrarese.

La sanzione, meno severa di quanto temesse il club ma comunque pesante per la squadra di Max Canzi, che dovrà rinunciare a quello che, con 4 gol, è il suo miglior marcatore in due sfide così impegnative, è il risultato di un comportamento che è stato considerato “condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo lo colpiva a gioco fermo da terra con un calcio alla zona addominale”, come recitano le motivazioni della giustizia sportiva.

A caldo, nel post partita, Canzi ha definito «una stupidaggine inqualificabile» il gesto di Udoh, che potrebbe per questo essere multato dalla società guidata da Alessandro Marino.

© Riproduzione riservata