A Maracalagonis brillano le stelle di Noemi Antonelli, Francesca Giulia Passerini e Anna Modoni. Boom di iscritti e amazzoni in evidenza ai Campionati Regionali di Dressage, andati in scena al Circolo Ippico Is Alinos con 80 binomi in gara nella tre giorni targata Fise Sardegna.

Il campionato assoluto premia la promessa Noemi Antonelli (CI Boscovivo di Sarroch), che in sella a Ideal de Alcame precede Simone Maccioni (Il Giarino Asd) su Diamante e Francesca Giulia Passerini (CI Is Alinos) su Megara, a segno poi, quest’ultima, nel campionato Kur Livello F junior/senior.

Un'altra amazzone del circolo Is Alinos di Maracalagonis, Anna Modoni su Non Plus Ultra 12, si impone nel Kur Livello E junior/senior e tra gli Emergenti Junior, mentre tra gli Emergenti Senior si registra il primo posto di Debora Tonin (Asd Bucefalo di Sanluri) su T.F. Callisto Pantarei.

Nella categoria Esordienti successi di Giorgia Melis (Il Giarino di Gonnoscodina) su Diamante e negli Junior di Marie Camilla Secci (Is Alinos) su Sonney One, nei Debuttanti Senior primo posto per Antonello Madeddu (Ippica Giara Oristanese) su Gardenia e negli Junior di Andrea Sanna (Il Giarino) su Leonie. Quanto ai campionati Pulcini Pony Junior, vince Anna Pusceddu su Simonetti del Giarino. Trionfi, infine, di Michela Lampis su Quieto nelle Promesse Cavalli Senior, Asia Raspino su Nugoresu (Junior)) e Mattia Emilio Spada su Biondo (Pony Junior).

Prossimo appuntamento il 15 novembre col Trofeo Giovani Cavalli di 4 e 5 anni – T2 Agris.

