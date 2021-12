Intensa settimana di allenamenti per Techfind San Salvatore Selargius e Cus Cagliari in vista del doppio impegno esterno nel torneo di serie A/2 femminile di basket.

Techfind San Salvatore. Dopo 3 successi consecutivi, accompagnati da una grande crescita nelle prestazioni, la squadra allenata da Roberto Fioretto va alla ricerca del poker sul campo della Feba Civitanova Marche. “L’entusiasmo – commenta Fioretto – è sempre una buona cosa ma dobbiamo sempre restare sul pezzo, evitando inconsciamente di scivolare su un atteggiamento di sufficienza. L’attenzione non deve mai calare. In ogni caso alleno delle ragazze mature e sono convinto che terranno i piedi saldi a terra”. La prossima avversaria, Civitanova Marche, ha un ruolino di marcia di 4 successi in 9 partite che vale una posizione di metà classifica. “Affrontiamo – conclude Fioretto – una squadra dalla conformazione particolare; a eccezione di Savatteri non hanno delle lunghe vere e proprie, e per questo motivo dovremo essere bravi a reggere i mismatch che, immagino, cercheranno con insistenza. Dovremo essere pronti a giocare contro una squadra carica e aggressiva”. Il match è in programma domani, alle 18, al “Città Alta” di Civitanova Marche.

Cus Cagliari. Le ragazze allenate da Federico Xaxa sono attese dalla difficile sfida sul parquet della Cestistica Spezzina, vicecapolista con 7 vittorie in 9 gare. Le universitarie si presentano dopo il convincente successo contro la Nico Basket. “Ci aspetta – commenta coach Xaxa – una partita estremamente difficile. La Spezia è, a mio avviso, la squadra più in forma del momento e fa dell’aggressività difensiva e del contropiede le sue armi preferite”. Le universitarie hanno dimostrato, attraverso le loro qualità di poter mettere in difficoltà chiunque nel girone e dopo il successo di sette giorni fa’ si sono portate a ridosso delle posizioni di vertice. “Non so ancora – conclude Xaxa – dove potremo arrivare anche perché il campionato si sta rivelando abbastanza indecifrabile. Tutti possono vincere o perdere contro tutti. A eccezione di 2 o 3 squadre che, effettivamente, hanno qualcosa in più, per il resto noto grande equilibrio”. Passa a due domani, alle 18, al “PalaSprint” di La Spezia.

