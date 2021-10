Doppio acquisto per l'Amatori rugby Alghero in vista dell'esordio nel campionato nazionale di Serie A: arrivano in Riviera del Corallo il flanker Andre Francis Lo Pilato e l'utility back Ciro Alvarado.

Lo Pilato. Nato in Australia, ma con passaporto italiano, arriva dall’Accademia U19 dei Brumbies. Perfetto per il suo ruolo in mischia, grazie a una buona esperienza sportiva maturata sin da giovanissimo nelle diverse categorie giovanili della franchigia australiana, è un giocatore versatile e con un’eccellente preparazione fisica, dotato di tutte le caratteristiche necessarie al suo ruolo. Nel 2020 è stato eletto miglior flanker del campionato australiano dei College, disputato con il St.Edmund College di Canberra.

Alvarado. 21enne di Rosario (Argentina), anch'esso con passaporto italiano, arriva per rinforzare a linea arretrata algherese. Giocatore versatile, adatto a ricoprire più ruoli nei tre-quarti, è anche un buon calciatore. Cresciuto nel Jokey Club Rosario, è stato poi membro dell’Accademia Nazionale Argentina e della Nazionale U18 (ha partecipato al tour in Sud Africa nel 2018). Selezionato nell'Under 20 del Rosario, ha partecipato al campionato nazionale argentino delle Province, mettendosi in luce per sue doti offensive e difensive.

