Antonello Marrosu e Alessandra Ogno vincono il Trofeo Città di Ozieri. Doppietta per i portacolori del Tc Alghero nel torneo di Quarta categoria.

Nel maschile, Marrosu, accreditato della terza testa di serie, è entrato in lizza negli ottavi con il 6-1, 6-2 a Italo Spano (4.3), per poi regolare con un doppio 6-2 Gabriele Cossu (4-3) e, in semifinale, l'ha spuntata 6-4, 1-6, 10-6 sul numero 2 del seeding Marco Mura (4.1). In finale, l'algherese si è imposto 6-1, 6-2 la testa di serie numero 8 Filippo Trovato (4.2).

Nel tabellone femminile, la favorita della vigilia Ogno ha esordito in semifinale con un 6-3, 6-2 sulla compagna di circolo Giulia Mura, per poi regolare 6-3, 6-1 in finale la numero 2 del seeding Giulia Putzu (Accademia Tennis Sassari).

Nel derby Nc maschile tra “padroni di casa”, Francesco Pericu supera 6-4, 6-3 Fabrizio Fae, mentre nel femminile Francalisa Procopio (Tc Ozieri) batte 6-3, 6-2 Sara Grillo (Torres Tennis).

