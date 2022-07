Nuria Brancaccio conquista due medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Sui campi dell'Habib Kheilil Tennis Complex di Orano, in Algeria, la 22enne campana, tesserata per il Tc Cagliari, ha vinto la medaglia d'argento in singolare e il bronzo in doppio, in coppia con Aurora Zantedeschi. In singolare, dopo aver battuto 5-7, 6-4, 6-3 in semifinale la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, Brancaccio è stata sconfitta 6-2, 5-7, 6-2 in finale da un'altra tennista iberica, Guiomar Maristany Zuleta.

Nel maschile, medaglia d'oro per Francesco Passaro in singolare e per lo stesso tennista umbro con Matteo Arnaldi in doppio.

