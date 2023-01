Dopo la sosta, il rush finale. Se è vero che nel fine settimana l’Hermaea Olbia riposerà, col campionato fermo per le fasi finali della Coppa Italia di A2 femminile di volley, dalla ripresa in poi le biancoblù dovranno affrontare 6 gare in un mese.

Per la squadra di Dino Guadalupi la coda della stagione regolare inizierà domenica 5 febbraio sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. A seguire, mercoledì 8, l’infrasettimanale casalingo contro la Futura Giovani Busto Arsizio vice capolista del girone A e domenica 12 febbraio l’altra sfida interna con la Millenium Brescia quarta della classe. Dunque, il 19, la trasferta a Mondovì, e il 26 il match casalingo con l’Emilbronzo 2000 Montale. Gran finale il 5 marzo, in occasione dell’11ª giornata di ritorno e ultima di campionato, nella tana dell’Orocash Lecco.

Dopodiché partirà la post season, che le galluresi sperano di affrontare in chiave poule promozione. Forti a oggi del sesto posto che vale l’ultimo treno per gli spareggi per la A1.

