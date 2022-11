Ci sono episodi spiacevoli che al momento generano una tristezza infinita ma poi fortificano lo spirito: è quello che è successo al Carbonia che domenica scorsa nel pareggio contro la prima in classifica, il Budoni, ha fallito al minuto 8 del recupero la palla gol che avrebbe dato ai minerari una vittoria sacrosanta.

"C'è tanta amarezza – sottolinea l'allenatore dei biancoblù Diego Mingioni - per come è andata a finire soprattutto perché al netto della forza evidente del Budoni noi abbiamo tenuto il campo a testa alta per tutti i 98 minuti sfiorando ripetutamente il gol del vantaggio, ottenendolo, e poi rischiando davvero grosso soltanto in occasione del pareggio subito: ma la verità è che ci abbiamo sempre creduto e difatti siamo stati bravi al minuto 98 a creare un'occasione da rete incredibile".

Mingioni, allenatore ma di professione preparatore atletico, lo aveva detto prima della gara che probabilmente il Budoni non sarebbe stato particolarmente contento di incontrare questo Carbonia in questo momento, considerate le condizioni fisiche ottimali dei minerari: "Il lavoro iniziato ai primi di agosto sta dando risultati e difatti lo sapevamo che da adesso in poi viene il bello - avverte il tecnico - possiamo pensare ad un campionato di media alta classifica perché ne abbiamo tutto il diritto".

Il Carbonia è atteso questa domenica dal Taloro Gavoi alle 15 e i biancoblù dovrebbero arrivarci con la formazione al completo.

