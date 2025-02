Fahamedul Islam scalda i motori in vista della trasferta dell’Olbia sul campo della Paganese, che potrebbe segnare il suo debutto in prima squadra con la maglia bianca nel campionato di Serie D.

Reduce dalla tripletta inflitta al Latte Dolce con l’Under 19, l’esterno bengalese, classe 2006, è il candidato ideale per sostituire Pasquale Costanzo, uscito sabato per infortunio nel primo tempo del match col Cassino. La distorsione alla caviglia rimediata contro la capolista sembrerebbe meno grave del previsto, ma impedirà al capo cannoniere dell’Olbia di partecipare alla sfida di domenica, nella quale Zé Maria potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Islam, arrivato in Gallura la settimana scorsa e in panchina contro il Cassino al “Nespoli”.

Oltre a Costanzo, è destinato a rimanere a Olbia Roberto Biancu: fermato da un affaticamento muscolare, il centrocampista sassarese ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo martedì, e difficilmente sarà della trasferta in casa della quinta della classe, alla quale l’Olbia arriva dopo lo 0-0 interno con la capolista Cassino e un filotto di tre risultati utili. E con la grande voglia di riuscire laddove le altre hanno fallito.

Al pari del solo Cassino, la Paganese è, infatti, ancora imbattuta in casa, dove ha subito 2 gol in 11 partite e conquistato 23 dei 39 punti in classifica. Ma è anche vero che la prima vittoria del nuovo anno è arrivata solo domenica scorsa contro il Trastevere, e che prima di allora i campani avevano collezionato 4 punti in cinque gare.

