La vittoria sulla Futura Giovani Busto Arsizio è già storia. Domenica, l’Hermaea Olbia avrà di fronte la Millenium Brescia, altra “big” della A2 femminile di volley e neo vice capolista del girone A a pari punti (36) con Busto Arsizio.

E, davanti al suo pubblico, vorrà concedere il bis, determinata a conquistare la poule promozione. “Sappiamo di incontrare avversario fortissimo, anche se molto diverso per caratteristiche da Busto Arsizio: abbiamo preparato la partita con attenzione per provare a ripetere l’ottima prova di mercoledì”, spiega il coach delle galluresi Dino Guadalupi presentando la sfida valida per l’8ª giornata di ritorno. “Fin qui, la storia di questo campionato ci ha detto che l’atteggiamento giusto premia sempre in termini di risultati: sarebbe assurdo non provarci”.

Gli fa eco Glenda Messaggi, grande protagonista del turno infrasettimanale. “Nel nostro vocabolario la parola impossibile non esiste: in pochi avrebbero scommesso sulla nostra vittoria contro Busto, ma abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra anche contro le formazioni più attrezzate”, dice l’opposto dell’Hermaea. “Siamo una buona squadra con esperienza anche a livello internazionale: non ci manca nulla per far bene. Dobbiamo solo crederci: contro avversari così forti bisogna giocare a testa alta e senza timore”.

Squadre in campo al GeoPalace alle 16: arbitrano Luca Pescatore e Matteo Mannarino.

