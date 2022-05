Dal penultimo posto del decimo turno alla semifinale scudetto. Una stagione rivoltata come un guanto. Brava la società sassarese a intervenire quando la squadra era in difficoltà, scegliendo il coach Bucchi che a sua volta ha chiamato il play Robinson, un leader. Il ritorno di Bilan ha dato quella varietà tattica che ha consentito di ribaltare il pronostico dei quarti playoff e superare Brescia per 3-1.

Squadra vera il Banco, perché ha saputo ottenere in questi playoff tanto da tutti, anche da quei titolari rimasti in ombra (l'ala Burnell è il migliore della serie con 16 punti di media) e dalla panchina che con Diop, Treier, Gentile e Devecchi ha dato un contributo solido.

Decisivo il colpaccio a Brescia in gara-due, dove i biancoblù di Bucchi hanno capito di poter osare.

Adesso la sfida a Milano. Quinta volta in dieci playoff, addirittura quarta volta che le due squadre più continue del Terzo Millennio si affrontano in semifinale. Nel 2014 si impose Milano 4-2, nel 2015 vinse Sassari 4-3 e poi conquistò il titolo. Nel 2019 secco 3-0 per la Dinamo che arrivò a 22 vittorie consecutive.

La serie inizierà a Milano sabato 28 maggio. Seconda gara sempre al Mediolanum Forum lunedì 30 maggio. Terza sfida mercoledì 1° giugno al PalaSerradimigni, dove si disputerà anche gara 4 venerdì 3 giugno, mentre l'eventuale quinta gara si giocherà a Milano.

© Riproduzione riservata