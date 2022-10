Dopo l’inizio a scartamento ridotto, per la concomitanza con le Coppe europee, la seconda giornata di tennistavolo scopre le carte di tutte le partecipanti.

Tra venerdì e sabato saranno in campo le cinque formazioni sarde impegnate nei massimi tornei, maschili e femminili. Quindici anni dopo l’ultima apparizione in serie A1 femminile, si rivede il Muravera, per giunta in un derby, con il Norbello.

Venerdì è il turno delle squadre cagliaritane, Marcozzi e Quattro Mori, entrambe in trasferta. Sabato il classico doppio match in contemporanea a Norbello.

A1 FEMMINILE.

Norbello-Muravera, è il derby che sabato presso la Palestra di Via Azuni (ore 17) catalizza l’attenzione. Perché è un derby per giunta inedito, e perché il Muravera ritrova quel palcoscenico dopo quindici anni.

Il Norbello, allenato da Domenico Colucci, dopo la sconfitta di domenica scorsa, spera di avere la migliore formazione. Nel Muravera guidato da Michael Oyebode, solo volti nuovi rispetto alla squadra che ha riconquistato la massima serie.

Voglia di riscatto per il Quattro Mori, venerdì a Bolzano contro il Sud Tirol. Anche in casa cagliaritana il nuovo coach Stefano Curcio, dopo la sconfitta all'esordio attende la migliore formazione da opporre alle altoatesine alla prima stagionale in campionato dopo il passaggio del turno nell’Europe Cup.

A1 MASCHILE

Il programma del weekend è aperto dalla sfida di domani tra Reggio Emilia e Marcozzi. Potrebbe essere quasi una sfida in famiglia per la prima in panchina di Massimo Ferrero. Tra gli emiliani, infatti, si rivedono due ex, Mattia Crotti e Alessandro Baciocchi. La Marcozzi può scegliere tra i confermati della passata stagione (Campos e Amato) e i volti nuovi, dall’indiano Pande al portoghese Mendes, al francese Duran Giralt.

Il Norbello, sabato contro la matricola TT Genova, deve invece confermare ciò che ha mostrato domenica scorsa nella vittoriosa trasferta di Napoli. Dove si sono messi in evidenza l’argentino Gaston Alto, con due vittorie schiaccianti, Diogo Carvalho, autore di una rimonta da 2-7 a 11-8 dopo una falsa partenza, e Marco Cappuccio, nervi saldi nella lunga sfida con Jean, vinta al quinto.

A2 MASCHILE

Ancora fermo il torneo di A2. La Marcozzi tornerà in campo sabato prossimo, mentre il TT Sassari dovrà attendere una settimana in più.

