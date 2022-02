Sarà recuperata domenica, la quinta prova della Marina di Capitana Cup, circuito invernale per la flotta di vela d’altura del sud Sardegna. Rinviata domenica scorsa per il vento troppo forte, stavolta si disputerà sotto i migliori auspici: le previsioni meteo danno maestrale leggero, l’ideale per una giornata di mare nel Golfo degli Angeli.

Al campionato, che si svolge con l’organizzazione dello Yacht Club Quartu Sant’Elena e della Scuola Italia in Vela, hanno finora partecipato venti barche. Otto, le regate messe a segno per adesso. E tre, i raggruppamenti in gara. Quello più numeroso, Altura Rating Fiv, è capeggiato da SiVi (armatore Luigi Pusceddu), che vanta nove punti di margine su Wyuna (Carlo Cottiglia) e dieci su Free Emotions (Marco Fadda Vela Club Cagliari). Più ridotto, tra le Prime Vele, il vantaggio di Frida (Cris Invela) su Free Dream (Vela Club Cagliari): tra i due ci sono sei lunghezze.

E’ invece battaglia aperta nella categoria monotipo G34, tra Echo (Pierluigi Ghiani) e Hotel Italiana Assicurazioni (Pierpaolo Biritignolo), separati da appena due punti.

