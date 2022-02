Cresce l’attesa per il trail in programma domenica a Capoterra, arrivato alla sesta edizione. Si tratta della prima tappa del campionato regionale di Trail Running Sfida Sentieri Sardi. Sono previste tre distanze: Short Trail di 10 km competitivo e non competitivo con circa 350 metri di dislivello positivo, Trail di 22 km (900 metri di dislivello positivo) e Long Trail di 34 km (1400 metri di dislivello positivo), queste ultime due competitive. Sono quasi esauriti i pettorali disponibili. Saranno presenti circa 400 atleti. Si partirà con la gara più lunga alle 8, segue il trail alle 8.30 e il short alle 9.

Percorsi tecnici con dei sentieri spettacolari immersi nella foresta e lungo ruscelli che si snodano su strade sterrate del meraviglioso Sulcis meridionale. Il Long trail attraversa la gola de “Is Cioffus”, autentico paradiso con pareti verticali e ambiente roccioso. La manifestazione è stata inserita da Runner’s World tra le più belle corse del mese ed è dedicata al ricordo di Fabio Argiolas, grande atleta recentemente scomparso in un tragico incidente.

