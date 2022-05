Ultimo weekend stagionale con un programma quasi completo di calcio sardo, nel quale giocano tutte le categorie. Dalla Serie D gli unici anticipi al sabato: Atletico Uri-Cynthialbalonga e lo scontro salvezza Latte Dolce-Cassino. Nel campionato interregionale domenica alle 14 Gladiator-Arzachena, alle 14.30 Lanusei-Real Monterotondo Scalo e alle 16 Aprilia-Torres col derby Carbonia-Muravera.

Eccellenza. Ultima giornata della stagione regolare, con ancora tanto da dire. Domenica alle 16 tutte in contemporanea, con Ilvamaddalena-Ferrini partita decisiva: un pari basterebbe a entrambe, ai padroni di casa per la Serie D e agli ospiti per il terzo posto e la disputa dei playoff. Con un successo dei cagliaritani e dell'Ossese con l'Arbus, i bianconeri di Loriga (domenica squalificato) farebbero lo spareggio con l'Ilva come prime a pari punti. In questo caso, dovendo andare oltre la data limite per indicare la partecipante ai playoff nazionali (23 maggio), per evitare il rischio di annullare la fase regionale ci sarebbe da chiedere una deroga alla Lega Nazionale Dilettanti. Con l'aggiunta di dover attendere l'esito del ricorso al Coni dell'Ilva, per la vicenda Brondani nella partita di dicembre con l'Arbus. Taloro e Nuorese, quarte a pari punti (gavoesi a ora meglio piazzati per maggior numero di gol segnati), sfidano rispettivamente Bosa a Pozzomaggiore e Sant'Elena in casa. Playout fra quartultima e quintultima, terzultima retrocessa direttamente: al momento è l'Idolo, chiude a Siniscola col Budoni e per avere chances salvezza deve rimontare o sul Li Punti (è a +1, gioca a Monastir) o sul Guspini (+2, ha il derby in casa con la Villacidrese). Senza obiettivi Asseminese-Castiadas (in campo a Capoterra) e Ghilarza-Porto Rotondo.

Playout. In Promozione domenica alle 16 il ritorno dell'unico spareggio, Gonnosfanadiga-Fermassenti del Girone A, perché nel B e C sono stati annullati per eccesso di distacco. All'andata è finita 1-1 a San Giovanni Suergiu, i padroni di casa si salvano anche col pari e gli ospiti hanno due squalificati, Marco Belviso e Maurizio Nieddu. Alla stessa ora l'andata dei playout di Prima Categoria: Frassinetti-Domusnovas nel Girone A, Seui Arcuerì-Nurri nel B, Borore-Berchidda nel D. In programma anche l'ultima giornata del Girone F di Seconda Categoria e il ritorno dei playout negli altri (E escluso).

© Riproduzione riservata