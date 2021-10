Si gioca domenica a Iglesias lo scontro al vertice del girone A della Promozione. Alle 15 saranno in campo la capolista Monteponi contro il Villasimius, secondo della classe con due punti di distacco dai minerari che hanno finora vinto tutte le cinque gare giocate. I sarrabesi hanno raccolto quattro vittorie e un pari casalingo.

Come arrivano al match. Le due squadre stanno preparando con grande impegno la gara: l'allenatore Cuccu per i minerari e Prastaro per gli ospiti sanno che la gara è importante ma che il campionato è ancora tutto da giocare. “Sarà un risultato importante ma non decisivo”, dice Antonio Prastaro, allenatore del Villasimius. “La Monteponi ha giocatori importanti come Ezeadi e Toro. Ovviamente andiamo a Iglesias per far punti”.

