I riflettori di tutta la serie D, non solo del girone G, sono puntati sulla sfida tra Giugliano e Torres. Domenica 30 Gennaio alle 14.30 si affrontano allo stadio De Cristofaro la capolista che ha 41 punti e la squadra sassarese che ne ha 39 dopo il 2-0 ottenuto nel recupero di Afragola. Il big match è così importante che verrà trasmesso in diretta in chiaro su Sportitalia.

In cerca della vittoria. La squadra sassarese vuole cogliere due piccioni con una vittoria: sorpassare la capolista, che però dovrà poi recuperare la gara contro il Cynthialbalonga, e vendicarsi della sconfitta del “Vanni Sanna” per 1-0, dopo una gara approcciata male dalla formazione di Greco che risentì dell'emozione dell'esordio davanti a duemila spettatori. Bastò la rete di De Rosa all'11' del primo tempo per consentire ai campani di portare via l'intera posta, anche perché il tiro del possibile pareggio di Demartis su punizione finì sul palo.

Da allora, stesso numero di vittorie (12) e di sconfitte (1) ma con una sequenza ben diversa. Basti ricordare che il Giugliano era in fuga a punteggio pieno dopo nove giornate. Poi il pareggio contro l'Aprilia (unico mezzo passo falso in casa, dove ha conquistato 22 punti su 24) e quindi la sconfitta di Uri.

