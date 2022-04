Domenica in Ogliastra si aprirà la stagione dei birilli con il 5º Slalom Città di Loceri, valido per il Campionato Italiano Slalom e come 1ª prova del Campionato Regionale Aci Sport.

Previste, a partire dalle 9.30, una ricognizione e 3 manche di gara lungo il percorso di 3,9 km ricavato sulla Statale 390, Loceri-Lanusei, dal chilometro 8,81 al chilometro 4,91. Al via della gara organizzata dall’Ogliastra Racing con Arbus Pro Motor’s, ci saranno 79 piloti, che nel pomeriggio di sabato svolgeranno le verifiche tecniche.

Pista. A Vallelunga, invece, via al Master Tricolore Prototipi, che avrà tra i protagonisti il 9 volte campione italiano della velocità montagna, Omar Magliona. Il pilota sassarese, che già l’anno scorso aveva debuttato nella serie correndo due gare con un’Osella Pa21, stavolta gareggerà su una Norma M20 Fc del Team Cms. Dopo le prove libere e qualifiche, si correranno le due gare, della durata di 25’ ciascuna, alle 10.20 e alle 15.05, e saranno trasmesse live su Ms Motor Tv (Sky 229) e sui canali web ufficiali del Gruppo Peroni Race, che organizza la serie.

Il Campionato prevede 6 prove che si correranno tra Vallelunga (1 maggio e 11 settembre), Misano (19 giugno e 6 novembre), Varano (10 luglio) e Mugello (16 ottobre).

Salita. Tra i 138 al via della Sarnano-Sassotetto, 31º Trofeo Scarfiotti valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Tivm Centro, ci saranno anche i sardi Mario Murgia, portacolori della Porto Cervo Racing su Mitsubishi Lancer Evo X, e l’olbiese Giuseppe Vacca della Scuderia Vesuvio su Osella Pa30. Sabato le due prove e domenica le due manche di gara.

