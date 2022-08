Nel fine settimana si disputerà a Usini il settimo round del Campionato Regionale Slalom Aci Sport. Dopo le verifiche del sabato i 51 piloti iscritti saranno al via della 2ª edizione, che prevederà una manche di ricognizione e tre di gara. Osilo Corse, che organizza la manifestazione in affiancamento col Gruppo Corse Usini, ha disegnato un percorso di 3,88 km con 12 postazioni di birilli tra la Statale 127 B (dal km 6,693 al km 8) e la Provinciale 28 (dal km 0 al km 1,931).

Al via anche il folto gruppo del Team Arrangiati, che schiererà il leader del campionato Enrico Piu (Formula Gloria), il campione in carica Fabio Angioj (Predator), le A112 di Fabio Cadau e Battista Sias, le Renault 5 Gt Turbo sdi Francesco Pinna e Giuseppe Cocco, Antonio Brundu (Fiat Uno) e Martino Mura (Citroën Saxò).

Cronoscalate. Tra i 244 iscritti al 57º Trofeo Luigi Fagioli, valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Tivm, anche alcuni sardi. Si tratta del pilota sulcitano Marco Satta (Nova Proto 01/2022), del portacolori della Porto Cervo Racing, Mario Murgia (Mitsubishi Lancer Evo X), e di Giovanni Coghe (Citroën Saxò 1600). Il programma della Gubbio-Madonna della Cima prevede le prove nella giornata di sabato e la gara in quella di domenica.

Rally Terra Sarda. Svelati, intanto, i numeri del 10º Rally Terra Sarda, che si correrà dal 7 al 9 ottobre e sarà valido per la Coppa Rally di Zona e come data conclusiva del Ter (Tour European Rally Series) e sarà abbinato alla 2ª edizione del Rally Terra Sarda Storico.

In programma undici passaggi sulle sei prove speciali, per un totale di 73 km cronometrati.Venerdì alle 18 la cerimonia di apertura a Porto Cervo, nel Villaggio Mirtò, sabato alle 8 lo shakedown “Gallura-Fonti di Rinaggiu - Tecnograf” e alle 14.30 la partenza, come di consueto, da Tempio Pausania. A seguire i doppi passaggi sulle speciali “I graniti di Gallura, Fabrizio De Andrè” (4,5 km) e “Mare Verde, Grimaldi” (12 km), seguite, alle 20, dalla speciale “Il centenario - Aire” (1,69 km), che chiuderà la prima giornata di gara al Molo Vecchio di Porto Cervo.

Domenica si ripartirà percorrendo due volte le speciali “L’Isuledda - Gimar - Star Solar”, “Prova dei Giganti - Cala Costruzioni” e “Costa Smeralda - Ayla Project”, con cerimonia di arrivo e premiazioni alle 15.30 a Porto Cervo.

