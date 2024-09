La seconda giornata del campionato di Serie D in programma per domenica, propone altri due derby. In programma con fischio d’inizio alle 15, Atletico Uri-Costa Orientale Sarda e Latte Dolce-Olbia. Mezzora prima scende in campo l’Ilvamaddalena che allo stadio "Salvatore Zichina" ospita l’Atletico Lodigiani.

Al “Peppino Sau” di Usini, Uri e Cos vanno a caccia del primo successo. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Savoia. «La nostra è una squadra rinnovata con tanti giovani», dice il tecnico, Massimiliano Paba. «C'è bisogno di tempo e serenità per lavorare e sono certo che farà bene. Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con qualunque avversario».

La Cos invece ha raccolto un punto alla prima. Pari amaro considerato che il Latte Dolce ha pareggiato all’ultimo minuto del recupero. «Mi aspetto un incontro più fisico che tecnico», dice l'allenatore della Cos, Francesco Loi. «Affrontiamo una formazione con tante novità, innesti importanti. Cercheremo di fare punti». Due squadre che pareggiano poco. L’ultimo pari interno dell’Uri è del 10 dicembre 2023, stessa data dell’ultimo pareggio esterno dei gialloblù.

Al “Vanni Sanna” di Sassari, il Latte Dolce, galvanizzato dal punto strappato in extremis con la Cos, affronta un’Olbia desiderosa di riscatto dopo la brutta sconfitta con l’Ilva. Il tecnico dei bianchi Marco Amelia dovrà rinunciare al capitano Luca La Rosa, squalificato dal giudice sportivo per tre giornate, ed a Cristian Arboleda, fermato per un turno. «Affrontiamo una compagine ferita», dice il tecnico del Latte Dolce, Gabriele Setti. «Non sarà facile. Dovremo dare il massimo per fare punti».

L’Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo, unica sarda ad aver conquistato l’intera posta nei primi novanta minuti, ospita invece l’Atletico Lodigiani. I laziali domenica scorsa sono stati battuti in casa dall’Anzio. «Vogliamo far bene anche davanti al nostro pubblico», dice Cotroneo.

