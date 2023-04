Ultimi novanta minuti domani (a partire dalle 16) nel campionato di Eccellenza. Sforzo finale per il Latte Dolce che con un vittoria, sul campo del San Teodoro, conquisterebbe la Serie D. La squadra di Mauro Giorico ha due punti di vantaggio sul Budoni, atteso a Villacidro dalla Villacidrese. Meloni e compagni non vogliono farsi trovare impreparati nell'eventuale passo falso della capolista.

Riflettori puntati anche sulla zona salvezza. Al Li Punti basta un punto nel match casalingo col Bosa per confermare la categoria. Il Lanusei, salvo sorprese, è praticamente certo di disputare i playout come quintultimo: domani ospita il già retrocesso Arbus.

Sfida delicatissima quella tra Monastir e Nuorese, rispettivamente terzultima e quartultima. Chi vince va ai playout, chi perde retrocede in Promozione. In caso di parità retrocede il Monastir mentre la Nuorese disputerà il playout oppure lo spareggio (per definire la quartultima) contro il Sant’Elena se la squadra quartese dovesse battere a Maracalagonis la Monteponi Iglesias. Le altre: Ferrini-Taloro, Ossese-Calalgianus e Tharros-Carbonia. Riposa il Ghilarza.

© Riproduzione riservata