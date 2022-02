Sono in programma domani, con fischio di inizio alle 15, due recuperi nel campionato di Eccellenza. In programma il big match Ilvamaddalena-Ossese e Castiadas-Bosa. A La Maddalena è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida ad alta quota. Intanto i maddalenini hanno perso due punti in classifica e sono scivolati momentaneamente in terza posizione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha accolto il ricorso dell’Arbus omologando il risultato del campo (0-0). In precedenza era stata assegnata la vittoria a tavolino alla squadra di Acciaro. La società mineraria non è stata ritenuta responsabile per le irregolarità del tesseramento di Brondani che era passato dal Castiadas all’Arbus giocando contro l’Ilva.

L’Ossese viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo al Frogheri di Nuoro e punta alle primissime posizioni.

All’’Annunziata’ di Castiadas i sarrabesi si presentano con tante novità. In panchina dovrebbe esserci il nuovo tecnico Carlo Deriu, subentrato ai dimissionari Virgilio Perra e Stefano Pani. Potrebbero esordire anche i nuovi acquisti: un esterno d’attacco colombiano, l’argentino Mazzola, il giovane Cuccu rientrato dopo la parentesi col Villasimius e anche un fuori quota cresciuto nelle giovanili della Cremonese. Il centrale di difesa Zuchi è passato al Budoni. Contro il Bosa non sarà semplice.

Ecco però un’altra nota stonata per i biancoverdi: il giudice sportivo ha inflitto un punto di penalizzazione e un’ammenda da 600 euro per il mancato pagamento dell’ex tecnico, Antonio Prastaro. Sei mesi di squalifica all’ex presidente, Celestino Recupito.

