Sarà una domenica di gare per 16 giovani sardi che, a Montalbano Jonico, prenderanno parte alla Selettiva Area Centro-Sud del Campionato Italiano Motocross Junior Fmi.

Si tratta di Giacomo (Junior 85, Ktm) e Stefano Figus (Cadetti, Ktm) del Mc Gonnesa; Leonardo Frongia (Junior 125, Husqvarna) del Mc Shardana; Francesco Grosso (Cadetti, Yamaha) e Matteo Sanna (Senior, Ktm) del Mc Il Castello Sardara; Cesare Vittorio Piga (Cadetti, Ktm), Loris Cherchi (Senior Ktm) e Leonardo Bianchi (Senior 85, Ktm) del Mc Lazzaretto; Francesco Alette (Cadetti, Ktm) e Samuel Soro (Cadetti, Ktm) del Mc Bruschi Polidoro; Valentino Putzolu (Junior 125, Ktm) del Mc Terralba; Pietro Fronteddu (Junior 125, Ktm); Michael Marcon (Junior 125, Fantic) del Mc Stop&go; Andrea (Junior 125, Ktm), Mattia (Senior, Ktm) e Samuele Piredda (Senior, Ktm) del Mc Sas Taras Padru.

Iglesias. Intanto, nella città mineraria, cambio al vertice del Mc Iglesias, nel programma 2022-2026, ha manifestato volontà di sviluppare le discipline di enduro e motocross. Nel primo caso la volontà è di organizzare gare di campionato regionale e nazionale, nonché di promuovere lo sviluppo del mini Enduro e l’organizzazione di motoraid, escursioni ed eventi legati al moto turismo o che coinvolgano moto d’epoca e quad. Riguardo al motocross, l’obiettivo è di avviare delle fruttuose collaborazioni con gli impianti e le realtà vicine.

Il Mc Iglesias, che nel 2024 festeggerà i cinquant’anni di attività, ambisce anche all’incremento del numero dei tesserati, all’organizzazione di eventi di natura sociale, con un occhio di riguardo per il volontariato. Infine, per favorire la pratica delle discipline sportive, il Mc Iglesias ha in animo di richiedere al Comune la concessione di aree da impiegare come campi di allenamento.

