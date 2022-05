Alle 12 di domani, a Roma, verrà presentato il 19º Rally Italia Sardegna, 5ª prova del mondiale Wrc organizzata dall’Automobile Club Italia con il supporto della Regione. L’unica tappa italiana della lotta iridata si correrà dal 2 al 5 giugno, con partenza da Olbia e quartier generale e arrivo ad Alghero. Sessanta gli equipaggi al via, previsto lo shakedown a Olmedo e a seguire 21 prove speciali che verranno disputate in 16 diversi comuni del Nord Sardegna, per un totale di 1300 km di cui 307 cronometrati.

Slalom. In attesa del Wrc, si prevede un fine settimana intenso. Sabato (le verifiche) e domenica (dalle 9.30 con la ricognizione e le tre manche di gara), si correrà il 13º Slalom Gusana-Gavoi - 2º Memorial Giovanni Vacca, valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Sono 69 gli iscritti allo slalom, organizzato dal Team Osilo Corse in affiancamento con Gavoi Motorsport, che si correrà dal km 134,922 al km 136,625 della Statale 128, a cui si sommeranno 248 metri della via Longa a Gavoi, per un totale di 2951 metri allestiti con 10 postazioni di birilli.

Cronoscalata. Nel frattempo, in Lombardia, si correrà il 51º Trofeo Vallecamonica, valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Tivm Nord. Al via 250 piloti tra cui 3 portacolori sardi. Si tratta dell’algherese Sergio Farris, che parcheggiata la Porsche su cui ha corso i rally storici Costa Smeralda e Targa Florio, salirà a bordo della Wolf Gb08 della Scuderia Speed Motors e tornerà a cimentarsi, come d'abitudine, nelle salite. Presente anche il pilota di Pozzomaggiore, portacolori della Scuderia Vesuvio, Giuseppe Vacca, che archiviata la sfortunata trasferta a Sarnano, cercherà di ritrovare il feeling giusto con la sua Osella Pa30 in Valcamonica. Ai nastri di partenza anche Mario Murgia della Porto Cervo Racing, in gara sulla Mitsubishi Lancer Evo X.

Rally. A rappresentare la Sardegna tra i 73 al 28º Rally Internazionale del Taro sarà l’olbiese Mattia Ricciu. Sabato e domenica, in provincia di Parma, il pilota della Mistral Racing sarà impegnato col navigatore Enrico Gallinaro (Peugeot 208 R5) nella seconda prova dell’Irc Cup, che prevederà un totale di 95,93 km, con le speciali “Montevacà” (14,10 km) e “Tornolo” (4,29 km) da ripetere tre volte e la prova “Folta” (20,33 km) da ripetere due volte.

© Riproduzione riservata