Appuntamento a domani per la finalissima del “13° Trofeo Città di Settimo”, torneo di calcio a 5, da questa edizione Memorial Enrico Pili. Si affronteranno la Piccola Officina di Paolo Mura e i Galacticos. Finale che si terrà alle 20.45 nel campo in erba sintetica del centro sportivo Tennis Club di Settimo San Pietro in via primo Maggio. Al termine delle gare si svolgerà la cerimonia di premiazione per tutte le squadre partecipanti. La manifestazione, quest’anno organizzata da Alessandro Mura, Lorenzo Secci e dall’U.S. Settimo 1967, ha riscosso un buon successo di pubblico.

