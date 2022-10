Gare in trasferta domani per le due capoliste del campionato di Eccellenza. Il Latte Dolce gioca a Ghilarza. Il Budoni a Carbonia. Due impegni non facili per le grandi del torneo prime con 24 punti, inseguite a cinque punti di distacco dall'Ossese e a sei Ghilarza e Tharros.

Da domani si gioca alle 15. L'Ossese è attesa da un grosso impegno a Lanusei . La Ferrini protagonista finora di un campionato a fasi alterne, ospita il Li Punti con l'obiettivo dei tre punti. La Nuorese gioca a San Teodoro in una gara da tripla.

A Oristano si gioca un match d'altri tempi: Tharros-Calangianus, che hanno scritto nel lontano passato belle pagine di Serie D. Come Sant'Elena-Bosa, sfida fra due squadre che puntano al centro classifica. Il Taloro cerca punti ad Arbus contro un avversario che arriva dalla pesante sconfitta di domenica scorsa a Budoni. Riposa l'Iglesias.

