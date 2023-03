Partite delicate per le sarde impegnate nel campionato di Serie D, girone G. Domani va in scena la 28esima giornata. Spicca il derby (ore 15) fratricida, all’”Is Arranas” di Tertenia, tra Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena. Sta meglio, classifica alla mano, la squadra di Francesco Loi che occupa la decima posizione con quattro punti di vantaggio sui maddalenini che sono penultimi. La Cos è reduce da quattro vittorie di fila. Ha ritrovato il sorriso anche l’Ilva grazie alla prima vittoria del 2023, arrivata domenica scorsa contro il Cassino. <Una sfida importantissima per entrambe le formazioni>, dice il presidente della Cos, Stefano Boi. <Dobbiamo cercare di fare risultato per allontanarci dalla zona playout. Non sarà facile. Il risultato va guadagnato sul campo>.

Al “Biagio Pirina” di Arzachena arriva (ore 14.30) la Casertana. Un impegno fondamentale per gli uomini di Marco Nappi che, con la vittoria contro l’Uri, si sono portati ad un solo punto dalla zona playout. La Casertana è reduce da sei vittorie consecutive, occupa la terza posizione a cinque punti dalla vetta. Ma gli smeraldini venderanno cara la pelle.

Sempre alle 14.30 l’Atletico Uri è atteso a Pomezia. La squadra di Paba cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive. I laziali sono ultimi ma il ritardo dai giallorossi, sestultimi, è di quattro lunghezze.

