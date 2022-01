Dopo i recuperi, le squadre sarde tornano in campo domani. La ripresa dei campionati è inevitabilmente condizionata dai tanti rinvii. In B1 femminile non giocherà la Capo d'Orso Palau, prima in classifica, e che avrebbe dovuto giocare in casa della Prochimica Virtus Biella. In B2 femminile, rinviata la sfida tra La Smeralda Ossi e la Fenice Roma e quella della Corren Ghilarza contro la Friends Roma. In B maschile non giocherà Sarroch contro la Smi Roma, la VBA Olimpia Sant'Antioco contro la Casal Bertone e l'Airone Tortolì contro l'Armundia Virtus Roma. Tortolì ha disputato ieri sera il recupero contro Casal Bertone, perdendo 3-1.

Derby. In B2 femminile occhi puntati sul derby cagliaritano tra l'Alfieri Ajò Energia e la San Paolo. Al PalaConi B, la San Paolo vuole consolidare il primo posto in classifica e allungare ulteriormente sulle inseguitrici. L'Alfieri, invece, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

B maschile. Causa rinvii, giocano solo la Silvio Pellico 3P e Cus Cagliari. I sassaresi affrontano in trasferta l'Isolasacra Athlon. Per gli universitari è in programma domenica la sfida casalinga contro la capolista Lazio.

