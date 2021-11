Si ritorna in campo domani nel torneo di Serie D regionale di basket. Nella sesta di andata l’Astro, che osserverà il turno di riposo, potrebbe venir raggiunto in vetta alla classifica.

I match clou. Tra domani e domenica, il quartetto in seconda posizione, potrebbe riagganciare la capolista. Il calendario ci mette lo zampino: non sono previsti scontri diretti e, di conseguenza, San Salvatore, Genneruxi, Carbonia e Sennori potrebbero raggiungere la vetta. I selargini saranno gli ultimi a scendere in campo, domenica alle 20, contro l’Assemini, conoscendo già il risultato delle avversarie. Asseminesi, però, assetati di punti e vogliosi di cancellare lo zero in classifica. Ad aprire le danze, sarà il Carbonia, domani alle 18, contro Elmas che vuole dare continuità al buon momento di forma. Sempre domani, alle 18.30, il Sennori ospita il San Sperate. I sennoresi vogliono riscattare la sconfitta del turno scorso, mentre i sansperatini sono alla ricerca della vittoria dopo 3 sconfitte di fila. Infine, un Genneruxi in crescita, alle 20, farà visita a una Coral Alghero in cerca di riscatto.

Il derby. L’ultima gara in programma non sarà una sfida qualsiasi. Domani, alle 19, infatti, ci sarà il derby oristanese tra Azzurra e Oristano Basket. A Sa Rodia si registrerà il tutto esaurito per una gara molto sentita da entrambe le formazioni e attesa dall’ambiente, nonostante sia una prima assoluta nella categoria. “Sarà una partita molto intensa”, commenta il coach dell’Azzurra Massimo Poli, “che si giocherà più sugli aspetti emozionali che tecnico-tattici. Da un punto di vista tecnico cambia poco, ma per i ragazzi è una partita diversa, la sentono, tra amicizia, rivalità e sfottò. Ci sono delle battute, ma è normale dialettica”. In casa Oristano Basket sono pronti per la sfida. “Il derby”, afferma il coach Roberto Sar, “penso sia importante da un punto di vista sportivo per una città come Oristano, un bel segnale dopo il periodo di pandemia. Noi stiamo cercando un po’ di continuità dopo la buona prestazione di Sennori e la vittoria contro l’Assemini. L’Azzurra è un mix di giocatori esperti e di under di prospetto, credo che verrà fuori una partita molto equilibrata”.

