Domani due anticipi tra Eccellenza e Promozione. Per il massimo campionato regionale si gioca, alle 15,05, con cinque minuti di ritardo per «mandare un messaggio di pace», Arbus-Villacidrese. Dirige l’incontro Marco Casula di Ozieri. La squadra di Nicola Agus insegue il successo davanti al pubblico di casa che manca ormai da tre mesi. Gli ospiti, reduci dalla vittoria con il Castiadas nel recupero, cercano di stare aggrappati alla zona playoff.

Promozione. Sarà una giornata all’insegna dei recuperi. Domani, alle 15,05, si gioca l’anticipo Cortoghiana-Villasimius, gara valida per la prima giornata di ritorno. Arbitra Deriu di Oristano. I sarrabesi hanno l’opportunità di accorciare il distacco dalla capolista Monteponi, attualmente di dodici punti.

Domenica gli altri recuperi. Per il girone A, sempre alle 15,05, Atletico Cagliari-Quartu 2000 (dirige Isu di Cagliari) per l’ottava giornata, Villamassargia-Gonnosfanadiga (Capotosto di Oristano) per la decima e Fermassenti-Andromeda (Deriu di Oristano) per l’undicesima. Infine, per il girone C, alle 16, Porto Torres-Oschirese (Pani di Sassari) valido come recupero della partita non disputata nella prima giornata di ritorno.

