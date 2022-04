Le squadre della C Silver di basket si apprestano a disputare la terza giornata della fase a orologio, che alle 19 di domani regalerà al pubblico quartese il big match tra l’imbattuta capolista Ferrini Delogu Legnami e il Sant’Orsola terzo in classifica. I biancoverdi, staccati di 12 punti dai sassaresi, giocheranno per mantenere l’imbattibilità, i turritani, in caso di vittoria, aggancerebbero l’Esperia, ferma per un turno di riposo, a quota 26.

Si giocheranno alle 18 di domani gli altri tre incontri in calendario. Il Veliero ospiterà il Cus Sassari a Calasetta, l’Olimpia accoglierà i quartesi dell’Antonianum in via Pessagno e la Sef Torres farà gli onori di casa a Ploaghe nel derby col Buk Uri.

E proprio la Torres ieri ha ottenuto una netta vittoria sui cagliaritani dell’Olimpia nel recupero della prima giornata della fase a orologio. I ragazzi di coach Carlini hanno sconfitto la squadra di coach Sulis per 109-38 (30-9; 27-14; 30-6; 22-9), trascinati da Biolchini (15), Sanna (14), Cabras (14), Giovanni Carta (13) e Pisano (10). Agli ospiti non sono bastati i 15 punti di Tocco e gli 8 di Sechi.

