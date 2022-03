Saranno più di cento, i vogatori in gara domani a Olbia nella seconda prova del calendario regionale di canottaggio, promossa dal comitato federale sardo in collaborazione con il Circolo Canottieri Olbia.

Le gare. Sulla distanza di 1000 metri, si affronteranno novanta equipaggi tra 7,20, singolo, doppio e quattro di coppia, maschili e femminili, di tutte le categorie da Allievi A e B fino ai più esperti Master.

Gli atleti. A confermare il valore della competizione, la presenza di atleti da tutte e sette le società sarde: Canottieri Ichnusa Cagliari, Canottieri Sannio Bosa, Circolo Nautico Oristano, Canottieri Sherdana, Canottieri Tula Elettra, Circolo Canottieri Olbia e Lega Navale Olbia. Sulla linea dello start, anche gli equipaggi che hanno partecipato alla Regata d’Inverno sul Po.

La regata di domani risulterà anche selettiva per l’accesso al 1° Meeting nazionale in programma i prossimi 2 e 3 aprile 2022 sul Lago di Piediluco, storica location del canottaggio nazionale in Umbria.

