L’attesa è finita, si apre il sipario sulla stagione motoristica 2022. I semafori verdi si accenderanno domani in Ogliastra, precisamente a Girasole, dove si correrà la prima prova del Campionato Regionale Karting AciSport, organizzata dalla New Kart snc.

Oggi sul circuito “Is Arenadas” una piccola anteprima, con le prove libere, ma domani si farà sul serio poiché in ballo ci saranno i primi punti per il titolo sardo.

Una trentina gli iscritti, si inizierà alle 8.30 con prove libere, a seguire le qualifiche e gara1 in mattinata e gara2 nel primissimo pomeriggio. In gara, oltre all’Entry Level non agonistica per bambini dai 7 ai 9 anni, le classi X30 Mini, X30 Junior, X30 Senior e le Kz 2, Senior e Under.

“Ci aspettiamo una stagione buona, negli ultimi anni il movimento è cresciuto e nel 2022 siamo riusciti a inserire Tramatza e a rimettere Sestu, due ingressi che ci consentono di coinvolgere tutto il territorio regionale dopo che, per diverso tempo, ci si era concertati su Alghero e l’Ogliastra”, spiega Mario Bertolotti, responsabile regionale del settore Karting. “La speranza è che la pandemia ci dia tregua e ci consenta di svolgere regolarmente il campionato. Siamo ottimisti e fiduciosi, anche perché le categorie giovanili registrano numeri importanti e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Il calendario prevede altre cinque prove. Dopo la tappa ogliastrina, il 24 aprile il circus sbarcherà per la prima volta a Tramatza, poi sarà la volta di Alghero (29 maggio). Il 3 luglio si correrà di nuovo a Girasole, poi il 4 settembre occhi puntati sulla pista di Sestu, l’altra new entry del 2022, e a seguire il gran finale algherese del 9 ottobre.

