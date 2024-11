Intenso weekend nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud è un terzetto al comando (Cus Cagliari, Assemini e Poetto), mentre al Nord prosegue la marcia solitaria del CMB Porto Torres.

Sud. Tra le squadre in vetta, netta la vittoria di Assemini, tra le mura di casa, contro il Beta (80-50). Partita chiusa virtualmente già all’intervallo (42-21 al 20’) e quarta vittoria in cassaforte. Tra gli asseminesi Desogus firma 17 punti. Bella vittoria anche del Cus Cagliari contro Genneruxi (56-45), grazie ad una positiva prestazione collettiva (migliori realizzatori Mulliri, Sechi e Spada a quota 10). Infine, vince anche il Poetto, contro Marrubiu per 82-72. Padroni di casa sempre in testa, con gli ospiti che cercano di ricucire lo strappo pagato in avvio, ma non riescono a tornare a impattare nel punteggio. I migliori marcatori della gara sono Farci, del Poetto, e Marcias, del Marrubiu, con 21 punti. Bel successo dell’Azzurra contro il Carloforte (52-51). Ospiti che vanno sul +20 all’intervallo (19-39). Grande reazione degli oristanesi al rientro dal riposo lungo, con rimonta e sorpasso già al 30’ (42-41). Ultimi 10’ equilibrati, nel quale prevalgono i padroni di casa. Da segnalare, nell’Azzurra, i 23 punti di Simbula. Vittoria di misura anche per La Casa del Sorriso Su Planu, contro il Jolly Dolianova, per 63-62. Secondo successo stagionale anche per Serramanna (con un Caredda da 23 punti) contro il Condor Monserrato (77-73). Infine, colpi esterni per Sinnai, in casa della Primavera Gonnosfanadiga (57-75), grazie anche alla vena realizzativa della coppia Borghero-Neri (14 punti personali), e San Salvatore Selargius contro Elmas (69-72), alla prima vittoria in campionato.

Nord. Non si ferma la marcia del CMB Porto Torres che porta a casa la quinta vittoria della stagione battendo la Masters Sassari per 65-53. Tra le fila della capolista da segnalare i 16 punti di Veccia e Lungheu. Alle spalle, la New Basket Ploaghe, si impone nettamente contro la Nova Pallacanestro La Maddalena, per 101-54. Match chiuso già al 20’ (53-21), con i padroni di casa a gestire la situazione fino alla sirena finale. Top scorer è Bellu, con 19 punti realizzati. Colpo esterno della S. Elene, sul parquet della Demones Ozieri (66-86). Prestazione superlativa di Cossu, nelle fila ospiti, con 49 punti personali. Infine, vittoria del Macomer 2.0, contro la Innovyou Sennori, per 81-73. Grande equilibrio fino al 30’ (57-57), con break finale dei padroni di casa, trascinati anche dai 27 punti firmati da Marras.

