Ultimi scampoli di regular season nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud mancano 4 giornate al termine, più i recuperi, mentre al Nord si è chiusa la prima fase.

Sud. Nessuna distrazione per la capolista Assemini che supera Serramanna con il punteggio di 93-76. Dopo un primo tempo equilibrato (49-46 al 20’) il quintetto allenato da Tonio Canalis scappa nel corso del terzo quarto (76-60 al 30’) per poi consolidare il vantaggio negli ultimi 10’. Agli ospiti non bastano i 41 punti di Loi per portare a casa la vittoria. Assemini che prende così il largo in classifica (+8 sulla seconda), approfittando anche del rinvio della sfida Carloforte-La Casa del Sorriso e, soprattutto, quella tra le dirette inseguitrici Cus Cagliari-Sinnai. Nelle posizioni di testa spicca il colpo esterno del Jolly Dolianova, sul campo di Elmas, per 50-69, grazie anche ai 19 punti di capitan Murgia. Netto il successo del Poetto Gruppo Ena Cagliari, in casa, contro il fanalino di coda Beta, per 71-41. Top scorer della gara Tosadori, autore di 20 punti. Vince anche l’Azzurra Oristano che si impone contro il San Salvatore per 71-47. Infine, ritorna alla vittoria il Marrubiu (quinto successo stagionale) contro la Primavera Gonnosfanadiga, per 54-49. Marrubiesi che hanno guidato la gara nell’arco dei 40’ di gioco e chiudono con Valenza miglior marcatore, a quota 12 punti.

Nord. La regular season si chiude sotto il segno del CMB Porto Torres. La compagine turritana, infatti, accede ai playoff come prima testa di serie, da imbattuta (20 vittorie in altrettante gare). L’ultimo successo arriva sul campo della Nova Pallacanestro La Maddalena, battuta 37-74 (Lungheu, del CMB, miglior realizzatore con 15 punti). Tutto secondo pronostico nelle altre gare. La Masters Sassari vince sul parquet della Virtus Olbia per 65-80, grazie anche ai 17 punti firmati da Mandras, miglior realizzatore. Successo anche della Pallacanestro Nuoro, a Ozieri, contro la Demones, per 59-78. In rimonta la vittoria della Innovyou Sennori, sul campo della S. Elene, per 68-72. Padroni di casa che, infatti, comandano fino al 30’ (50-47), prima del sorpasso della frazione finale. Alla S. Elene non bastano così i 38 punti realizzati da Cossu, miglior realizzatore della sfida. Infine, chiude con una vittoria anche la New Basket Ploaghe, battendo il Macomer 2.0 per 77-71. Nel prossimo weekend spazio ai recuperi, prima dei playoff, in programma nella seconda parte di aprile.

