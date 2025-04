Ultime giornate di regular season nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nessuna sorpresa e primato ben saldo per Assemini, nel girone Sud, e CMB Porto Torres, al Nord.

Sud. Vittoria esterna dell’Assemini che si impone sul parquet del Poetto Gruppo Ena per 77-84. Ospiti che comandano il punteggio nell’arco dei 40’ di gioco (34-41 al 20’), ribattendo i tentativi di rimonta avversari. Miglior realizzatore della gara è Solinas, nell’Assemini, con 21 punti personali. Capolista che mantiene così 6 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. L’inseguitrice Cus Cagliari che vince, tra le mura di casa, contro Marrubiu, per 61-49. Universitari che accumulano un buon margine di vantaggio già all’intervallo (36-20 al 20’). Nella ripresa i marrubiesi cercano di riportarsi a contatto, senza successo. Top scorer della gara è Spingola, del Cus Cagliari, con 23 punti. Nella lotta playoff, vittoria esterna del Jolly Dolianova, nell’anticipo contro la Primavera Gonnosfanadiga, per 48-78. Nella formazione ospite da segnalare la prestazione di Erriu, autore di 20 punti. Continua il buon momento del Genneruxi che supera Carloforte per 83-57. Padroni di casa avanti all’intervallo (44-37 al 20’), anche se il break decisivo arriva nella ripresa, con il +18 del 30’ (67-49). Nel finale ulteriore allungo che vale la vittoria numero 14 in stagione. Nel Carloforte è da segnalare la prestazione di Aralossi, autore di 21 punti. Il quadro delle gare si chiude con due vittorie esterne: Elmas vince in casa del Serramanna (64-80 con 31 punti firmati da Piras), mentre il Condor si impone contro il San Salvatore Selargius (43-55).

Nord. Lo scorso weekend si sono disputate solamente 3 delle 5 gare in programma. Riposa il CMB Porto Torres, primo della classe, e allora fari puntati sulla sfida tra Masters Sassari e New Basket Ploaghe. Al termine di una sfida combattuta si impongono i sassaresi per 97-86. Masters trascinata dai 29 punti di Fara. Vittoria casalinga anche per Nuoro, contro la S. Elene, per 74-55. In questo caso è Bassanello il migliore nelle fila nuoresi, con 27 punti a referto. Infine, netto successo della Innovyou Sennori, contro la Nova Pallacanestro La Maddalena (89-49). Top scorer dell’incontro è Doneddu, del Sennori, con 19 punti.

