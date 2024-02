Nel recupero della settima giornata del girone di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, vittoria esterna del Genneruxi sul parquet dell’Oristano Basket (51-95). Partita equilibrata in avvio (24 pari al 10’). Cagliaritani che allungano nel corso del secondo quarto, grazie ad una migliore pressione difensiva e alle buone soluzioni in attacco, finalizzate da Sanna e Cecotti (30-42 all’intervallo). Nella ripresa sono i canestri di Casula a scavare ulteriormente il divario che sale a +25 (45-70). Ultimo quarto di controllo, con il Genneruxi che porta a casa la dodicesima vittoria che vale anche il quarto posto solitario. Oggi, per il recupero della decima di andata, alle 19, in campo Carbonia e Terralba.

Oristano Basket – Genneruxi 51-95

Oristano Basket: Giua, Meconcelli 7, Sequi 1, Milia, Dessanai, A. Deligia 7, Iacampo 18, M. Deligia 14, Usai 4, Cuccu. Allenatore Giua.

Genneruxi: Argiolas, Gambella 1, Piras 11, M. Angius 9, Sanna 22, L. Angius 15, Cecotti 10, Marras 2, Serra, Casula 20, Forresu 5, Chessa. Allenatore Massa.

Parziali: 24-24; 30-42; 45-70; 51-95.

Arbitri: Zara e Fiorin.

© Riproduzione riservata