Tra oggi e domani ben tre recuperi nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Due in programma nella giornata di oggi, il terzo domani.

Oggi. Stasera, alle 19, in campo Oristano Basket e Arzachena, nella sfida valevole per la prima giornata di ritorno. Gli oristanesi, ultimi in classifica, cercheranno di fare lo sgambetto alla compagine smeraldina, in piena corsa playoff. Gli ospiti, puntano alla vittoria per scalare la graduatoria e agganciare la settima posizione solitaria. Sempre oggi, ma alle 19.30, in campo la capolista Demones Ozieri che ospita la Isola Gas Terralba, nel match che vale come recupero della 13sima giornata di andata. Per gli ozieresi, già sicuri di chiudere la regular season al primo posto, la possibilità di portare a +6 il margine di vantaggio sulla seconda posizione.

Domani. Alle 20.30, a Sassari, si incontreranno Fisiokons Aurea Sassari e Astro, per il recupero dell’11sima giornata di ritorno. Sassaresi a caccia dei due punti per agganciare in classifica Elmas e Atletico Cagliari, appaiate in quarta posizione. L’Astro, invece, punta alla vittoria per rimanere in corsa per una delle prime 8 posizioni che valgono un posto playoff.

Fase Clou. Gare decisive, dunque, che anticipano quella che sarà l’ultima giornata del campionato. Turno che subirà delle modifiche, a causa della sospensione di tutte le competizioni sportive ufficiali nella giornata di sabato.

