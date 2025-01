Nuovo allungo della Demones Ozieri in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine ozierese, infatti, vince contro Elmas e approfitta della contemporanea sconfitta di Carbonia sul parquet dell’Astro.

La situazione. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni, dunque, si impone sul campo di Elmas per 70-107. L’allungo deciso della formazione ospite arriva già all’intervallo, con il vantaggio che tocca il +23 (34-57 al 20’). Margine che non accenna a diminuire al rientro dal riposo lungo e che aumenta fino alla sirena finale. Nella Demones, da segnalare i 26 punti firmati da Poloni. Perde, invece, Carbonia, per 101-94, contro l’Astro. Padroni di casa che comandano nel punteggio sin dai primi due quarti (50-45 al 20’). Vantaggio che sale in doppia cifra nella terza frazione (75-65 al 30’), con i “miners” che cercano il recupero negli ultimi 10’ senza, tuttavia, riuscire nell’aggancio. Top scorer della gara è Cau, del Carbonia, con 28 punti. In terza posizione segue la coppia Atletico Cagliari-Fisiokons Aurea Sassari. I cagliaritani tornano dalla trasferta di San Sperate con una vittoria (59-73 il finale). Break decisivo ospite nel secondo quarto con il + 15 dell’intervallo (31-46). Nella seconda parte di gara il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru gestisce il margine e, grazie anche ai 23 punti segnati da Piana, porta a casa la nona vittoria stagionale. Nono successo anche per l’Aurea che batte per 72-60 il Genneruxi. Primi 20’ equilibrati (30-28) e sassaresi che allungano con decisione al rientro dal riposo lungo (59-41 al 30’). Nell’ultima frazione i cagliaritani cercano la rimonta, grazie anche alla prestazione di Angius, autore di 21 punti, ma l’Aurea chiude con il +6 finale.

Le altre. Vittoria in rimonta del San Salvatore Selargius, contro Arzachena, per 62-57. Smeraldini che guidano l’incontro per oltre 30’ di gioco (9-14 al 10’, 26-29 al 20’ e 36-42 al 30’), prima del recupero dell’ultimo quarto da parte del quintetto allenato da Fabrizio Asunis. Arzachena che si deve accontentare del miglior realizzatore della gara, Raspa con 21 punti. Infine, colpo esterno dell’Oristano Basket, che si impone nel derby dell’oristanese contro la Isola Gas Terralba per 67-72. Miglior realizzatore della gara è Deligia, dell’Oristano Basket, con 19 punti.

© Riproduzione riservata