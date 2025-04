Arriva il primo verdetto nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La Demones Ozieri vince a Terralba, approfitta della contemporanea sconfitta del Carbonia sul campo della Fisiokons Aurea Sassari e ottiene la certezza matematica di chiudere al primo posto la regular season, con due gare di anticipo rispetto alla fine.

La situazione. La compagine allenata da Gian Giorgio Cadoni, priva di Poloni, si impone per 74-79 sul parquet terralbese e porta il suo vantaggio a +6 in classifica sulla diretta inseguitrice. Partita equilibrata, con le due squadre che si alternano alla guida del punteggio nell’arco di tutti i 40’ di gara (16-13 al 10’, 25-30 al 20’ e 57-54 al 30’). Nell’ultimo quarto, però, gli ospiti aumentano l’intensità del loro gioco e portano a casa il successo. Nelle fila ozieresi da segnalare i 24 punti di Pisu, miglior realizzatore. Il Carbonia, invece, perde contro l’Aurea Sassari per 70-60. I “miners” spingono nei primi due quarti e vanno all’intervallo sul +8 (26-34 al 20’). Nella ripresa, però, la reazione sassarese si concretizza con un parziale di 27-9 che ribalta la situazione (53-43 al 30’). Negli ultimi 10’ l’Aurea gestisce il vantaggio e consolida il +10. Top scorer della sfida è Langiu, dell’Aurea, con 19 punti. La tredicesima di ritorno, dunque, blinda la prime due posizioni: la prima testa di serie per la post season sarà la Demones, la seconda Carbonia.

Inseguitori. Sarà lotta serrata dalla terza posizione in giù. Classifica corta e tutto ancora aperto. Al momento il terzo gradino è in condivisione tra Elmas e San Salvatore. I masesi hanno la meglio su Iglesias per 97-63. Molto equilibrati i primi due quarti (35-34 al 20’). Il break dei padroni di casa arriva al rientro dal riposo lungo (71-48 al 30’). Negli ultimi 10’ Elmas continua a premere, fino al +36 finale. Nelle fila di Iglesias da segnalare i 26 punti firmati da Malasauskas. Il San Salvatore, invece, non ha problemi contro Oristano Basket. Il quintetto allenato da Fabrizio Asunis, infatti, vince per 107-54. Sorride anche l’Atletico Cagliari, vittorioso contro l’Astro per 105-100. Match bello e divertente, con i padroni di casa che cercano la fuga nei primi 20’ (51-41). Gli ospiti non ci stanno e tornano sotto nella seconda parte, accorciando il divario al 30’ (75-71) e tornando a contatto nell’ultimo quarto. Nel finale, però, i ragazzi allenati da Pierfrancesco Zurru riprendono in mano la situazione e portano a casa la vittoria. Prestazione da incorniciare per Cau, nell’Atletico, autore di 40 punti.

Le altre. Colpo esterno del Genneruxi sul campo del Mogoro (85-89 il finale). Mogoresi che comandano per oltre 30’ di gioco (72-67 al 30’), prima di subire il sorpasso cagliaritano negli ultimi minuti di partita. Migliori realizzatori della serata Fabrizio Piras, del Mogoro, e Rubio Bonnet, del Genneruxi, con 23 punti. Chiude la vittoria in trasferta della Sap Alghero, a San Sperate, per 73-76.

