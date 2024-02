Al via oggi il lungo weekend di partite dei campionati regionali di basket.

Serie B Femminile. Turno di riposo per la capolista Virtus Cagliari. La diretta inseguitrice, il Cus Cagliari, invece, ospiterà la Mercede Alghero, reduce da una buona prova proprio contro la prima della classe. Il programma della settima giornata di ritorno: Su Planu-Chelu Coffee&More Elmas, domani ore 17; Astro-Condor Monserrato, domani ore 18; Cus Cagliari-Mercede Alghero, domani ore 18; San Salvatore-Basket Quartu, domenica ore 20-45; Antonianum Quartu-Nulvi (16/03). Riposa Virtus Cagliari.

Divisione Regionale 1. Turno interessante nel secondo torneo sardo. La prima in classifica La Casa del Sorriso Su Planu ospita l’ostico San Sperate. Le inseguitrici Atletico Cagliari e San Salvatore saranno impegnate, invece, a Carbonia la prima e, i selargini, in casa contro una Demones Ozieri in buona forma. Il quadro della sesta di ritorno: Terralba-Klass Basket Coral, domani ore 19; Iglesias-Genneruxi, domani ore 18.30; Carbonia-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; San Salvatore-Demones Ozieri, domenica ore 18; La Casa del Sorriso Su Planu-San Sperate, domenica ore 19; Oristano Basket-Astro (rinviata).

Divisione Regionale 2. Nei gironi meridionali del torneo si è partiti ieri, con l’anticipo del girone B tra Condor e Carbonia (76-63 per i monserratini). Il resto delle gare da oggi fino a martedì. Al Nord, invece, il campionato osserva un turno di riposo. Si riprenderà il weekend del 17 e 18 febbraio. Le gare. Sud (7° di Ritorno). Girone A: Serramanna-Primavera, stasera ore 21; Genneruxi-Beta, domenica ore 19; Sinnai-Basket Quartu, martedì ore 20.30; Marrubiu-Azzurra (rinviata). Riposa Mogoro. Girone B: Condor-Carbonia 76-63; Jolly Dolianova-Spirito Sportivo, domani ore 19; Carloforte-Siliqua, domani ore 19; Assemini-Poetto Gruppo Ena, domenica ore 20. Riposa Su Planu.

