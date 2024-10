È la Demones Ozieri la capolista solitaria, dopo la quarta giornata di andata, del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine ozierese, infatti, vince lo scontro diretto con l’Atletico Cagliari e guarda tutti dall’alto.

Big match. Il team allenato da Giangiorgio Cadoni fa valere ancora una volta il fattore campo, superando i cagliaritani per 93-67. Partita indirizzata già nella prima metà di gara, con la Demones che vola sul +28 (59-31 al 20’). Nella ripresa controllo da parte dei padroni di casa e primato solitario in cassaforte. Top scorer della gara è Serra, tra gli ozieresi, con 21 punti.

Le seconde. A completare il terzetto di seconde, oltre all’Atletico Cagliari, ci sono Carbonia e San Salvatore Selargius. I “miners”, ancora imbattuti, espugnano l’ostico campo della neo-promossa Arzachena per 71-77. I selargini, invece, battono San Sperate per 89-65. Primo allungo dei padroni di casa all’intervallo (38-26 al 20’). Nella ripresa il San Salvatore continua a premere e allunga, prima sul 64-45 del 30’, poi sul +24 finale. Migliori realizzatori della gara sono Uda, del San Salvatore, e Puddu, del San Sperate, con 19 punti.

Le altre. Rinviata Oristano Basket-Genneruxi, si sono giocate altre 3 partite. A partire dal colpo esterno dell’Aurea Fisiokons Sassari, vittorioso a Iglesias per 72-91. Grande equilibrio fino all’intervallo (36 pari al 20’), con gli ospiti che mettono a segno il primo break nella terza frazione (57-69 al 30’) per poi consolidare il vantaggio negli ultimi 10’ di gara. Vittoria casalinga per l’Astro che, in una gara dal punteggio alto, si impone contro la Isola Gas Terralba per 94-90. Il quintetto allenato da Marco Sassaro allunga in avvio (30-15 al 10’) e va all’intervallo sul +14 (52-38). Nella ripresa meglio i terralbesi che si riportano sotto (73-72 al 30’) prima del testa a testa finale che ha visto prevalere i padroni di casa. Top scorer della gara è Sanciu, dell’Astro, con 31 punti. Chiude il quadro di giornata la vittoria della Sap Alghero, vittoriosa contro Elmas per 94-84. Ospiti avanti per 20’ di gioco (43-48 al 20’). I padroni di casa, trascinati dalla prova sontuosa di Coulibaly (43 punti finali per lui) ribaltano la situazione negli ultimi due quarti portando a casa la seconda vittoria stagionale.

Turno infrasettimanale. Nemmeno il tempo per riposare che tra mercoledì e giovedì si ritorna in campo. È in calendario, infatti, la quinta giornata di andata.

