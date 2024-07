Dopo una serie di riunioni svoltesi lo scorso mese di giugno , la compagine societaria della FBC Calangianus, ha emesso quest'oggi, un comunicato stampa. In esso si legge, che è stato nominato all'unanimità ,un nuovo presidente. Si tratta di Dino Fois. Fois succede a Sergio Deligios , la scorsa stagione al timone della gloriosa società Gallurese , che il prossimo anno festeggerà i 120 anni di vita.

Al presidente uscente, che nella stagione appena conclusa ha centrato una salvezza tanto meritata quanto complicata, è andato il ringraziamento di tutti, ma va sottolineato che rimarrà in seno alla società giallorossa.

Le prime parole del neo eletto presidente: «Sono orgoglioso di questa nomina e della fiducia riposta in me. Da alcuni anni faccio parte di questo bel gruppo ed ora esserne divenuto il presidente è motivo di grande onore ed orgoglio». Con la nomina di Dino Fois a presidente, che fa seguito alla individuazione di Simone Marini per la guida tecnica , inizia a prendere corpo il Calangianus edizione 2024- 2025. A breve verranno rese note le conferme di alcuni giocatori della scorsa stagione e delle scelte, che verranno operate per quanto riguarda quelli che sono sul taccuino, per indossare la pluricentenaria casacca giallorossa.

© Riproduzione riservata