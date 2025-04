Niente da fare, la Brixia Brescia resta la bestia nera. La Dinamo Women perde anche gara due dei playout: 73-82 al PalaSerradimigni. Ora la squadra sassarese dovrà giocarsi la permanenza nella A1 femminile nell’ultima sfida salvezza contro l’Alpo.

Inizia bene la Dinamo che con Gonzales e Toffolo si porta a +5, ma poi subisce un break di 13-3 con le due triple di Tagliamento e l’inerzia è ribaltata: 14-19 all’8’. Brescia come all’andata alterna tante difese (zona e miste, anche triangle and two) e l’attacco sassarese ne risente.

Le due bombe di Natali riportano la Dinamo Women in gara e Taylor dalla lunetta fa il controsorpasso. Il match è un continuo avvicendamento in testa, ma al riposo sono sopra le ospiti grazie alla tripla di Johnson: 38-40.

Nel terzo quarto Begic risponde a Tagliamento, Anche Gonzales scalda la mano dall’arco, ma l’equilibrio resta: 50-49 al 25’. La novità è che Carangelo si sblocca e segna sulla sirena del periodo la tripla del 59-59 e poi il sorpasso al 32’: 66-63. Affiora la stanchezza in entrambe le squadre, Sassari sbaglia tre azioni per il +5, Brescia recupera e sprinta con le bombe di Johnson: 71-78 al 38’.

Da segnalare i 29 punti di Taylor e i 15 di Gonzales.

