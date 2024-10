In palio c'è il primo posto del Gruppo I di Eurocup femminile. Domani sera al PalaSerradimigni (inizio alle 20.30) la Dinamo Women ospita lo Zaglebie Sosnowiec. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. Chi vince ha la qualificazione in tasca, perché al Round 1 dei playoff approdano le prime due squadre di ogni girone più le migliori terze.

La squadra polacca ha finora stravinto: 88-55 sulle belghe del Kangoeroes Mechelen (+16 invece per le sassaresi) e 74-54 sul parquet del Riga (+9 per la squadra di Restivo). Sulla carta quindi le ospiti sono leggermente favorite, anche se la Dinamo Women si è caricata con il rotondo successo sul San Martino di Lupari in campionato.

L'ala statunitense Soule ha firmato 24 punti e 9 rimbalzi contro il Mechelen ed è stata decisiva anche per la vittoria di domenica in campionato. Occhio a Borkowska, centro di 202 centimetri, che una media di 14 punti e quasi 16 rimbalzi. La coppia di guardie Calloway-Nikitinaite garantisce punti e assist, l'ala piccola Wnorowska completa un quintetto davvero forte fisicamente e tecnicamente.

