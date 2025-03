Il pronostico è chiuso sul parquet della vice capolista Venezia. I playout sembrano inevitabili, forse proprio per questo domani alle 19.30 la Dinamo Women può giocare senza pressioni.

Il coach Antonello Restivo dichiara: «Cerchiamo di arrivare alla miglior condizione possibile. Contro Schio abbiamo messo in pratica il lavoro fatto in settimana, sono estremamente soddisfatto di come le ragazze stanno lavorando e affrontando il finale di stagione. Se saranno playout come ho sempre detto ci adegueremo e cercheremo di chiudere immediatamente la pratica al primo turno».

All'andata non c'è stata partita: Venezia vinse 93-58 grazie all'ottimo avvio nel primo quarto, 30-12. Dopo di che rimase in controllo.

Rispetto al match del PalaSerradimigni la vice capolista della Serie A femminile schiera la forte lunga di 193 cm Beatrice Mompremier, scelta al n. 20 del Draft WNBA del 2020, quest’anno dominante in Turchia.

