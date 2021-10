Dopo la prima vittoria nella A1 femminile, la Dinamo cerca anche quella nella fase a gironi della Eurocup femminile. Oggi alle 20.30 la squadra sassarese ospita il Tenerife che per una curiosa combinazione ha già giocato e battuto il Banco maschile in Champions, ma alle Canarie.

Se Arioli e compagne hanno perso il primo turno a Friburgo per 100-81, il Tenerife si è fatto superare in casa d'un soffio dalle francesi del Bourges per 80-79.

Le avversarie. Le migliori nella formazione spagnola sono l'esterna americana Davies (20 punti contro il Bourges), il centro croato Tivkic, l'ala Tolosa, il play Castillo e l'ala piccola Paola Ferrari, veterana di 36 anni paraguaiana con nazionalità italiana.

La formazione allenata da Restivo dovrà avere un contributo solido da quintetto e panchina, come accaduto contro l'Empoli, dove grazie all'intensità della difesa è riuscita ad avere sempre la testa nel match. Sarà importante soprattutto l'approccio al match: a Friburgo la gara è stata condizionata dal pessimo primo quarto, chiuso a -20. Un distacco che di fatto è rimasto sino alla fine della partita giocata in Svizzera.

