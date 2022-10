Dopo tre sconfitte c'è una sola strada per recuperare morale: vincere. Domenica arriva al PalaSerradimigni la neopromossa Verona (ore 19) e la squadra sassarese deve presentarsi al match senza alcuna scoria mentale della sconfitta nella finale di Supercoppa e con più energie fisiche, anche se si tratta della quinta partita in dodici giorni.

Il coach Piero Bucchi dovrà ripresentare la squadra della Champions, perché non ci sono altri recuperi dopo quello di Gentile: il sassarese Chessa rientra lunedì, per Devecchi ci vorranno ancora due-tre settimane e per Treier ancora di più nonostante l'impegno dell'ala estone per ritrovare almeno la condizione fisica.

Il tecnico biancoblù presenta così la sfida di domenica: "Verona ha fatto una bellissima partita contro Brindisi, squadra di talento, con tanti tiratori da tre, quindi dobbiamo fare grossa difesa sul perimetro. E poi ha la spregiudicatezza della neopromossa e quindi arriva con spirito leggero".

L'obiettivo è scontato: "Abbiamo ancora up and down perché qualche giocatore non ha ancora la condizione, ma sono sicuro che una vittoria ci darà slancio".

